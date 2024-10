Etter tidligere omtale har programleder Marius Lorentzen og aksjekommentator Karl Johan Molnes fått epost av Freyr-ledelsen om samarbeidet med selskapet Nidec Energy, og har følgelig sett nærmere på selskapet.

– Null inntekter, 19 millioner i kostnader i Norge. For all del, det er et reelt selskap, men er det i høyeste grad et aktivt selskap med 20 millioner i kostnader over et par år, spør Lorentzen.

– Freyr skal lage verdens største batterier, sier Molnes.

– Og så skal de samarbeide med noen som er spesialister på batterier for symaskiner. Det er jo litt som en elg som skal prøve å date en sommerfugl.