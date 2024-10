I en analyse fra Arctic Securities skriver Henriette Trondsen at Orkla nedgraderes fra kjøp til hold, ettersom aksjen nå prises med kun fire prosent oppside til meglerhusets sum-of-the-parts (SOTP)-verdsettelse.

Orkla vil legge frem resultater for tredje kvartal 29. oktober, og analytikeren estimerer at driftsresultatet vil komme inn én prosent over konsensus, mens driftsresultatet for de konsoliderte porteføljeselskapene ventes til 3,8 prosent over konsensus. Volumtrenden som har vært positiv siden første kvartal forventes å fortsette, med videre marginforbedringer støttet av lavere råvarekostnader. Et potensielt børsnotering av Orkla India kan gi potensiell oppside til kursmålet, men sees ikke som en kortsiktig katalysator.

Analysefakta Aksje: Orkla Meglerhus: Arctic Securities Anbefaling: Hold (Kjøp) Kursmål: 108 (103)

Trondsen estimerer Orklas inntekter for tredje kvartal til 16,9 milliarder kroner, som er én prosent under konsensus. Driftsresultatet blir anslått til 2 milliarder kroner, 1,1 prosent over konsensus, og estimatet for den organiske veksten er 2,8 prosent på årsbasis. Neste års mulige børsintroduksjon av Orkla India, som potensielt kan verdsettes til 2 milliarder dollar, vil kunne heve kursmålet fra dagens 108 kroner til 119 kroner.

Orkla faller 0,8 prosent til 102,90 kroner på Oslo Børs torsdag formiddag.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og justert av Finansavisens journalister.