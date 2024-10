I en analyse fra Danske Bank skriver analytiker Vidar Skogset Lyngvær at de beholder kjøpsanbefalingen og kursmålet på 1.500 kroner for Kongsberg Gruppen, med forventninger om få overraskelser før resultatene for tredje kvartal publiseres 24. oktober.

Lyngvær peker på at selskapet fortsetter å øke ordreboken, og at inntektsveksten er imponerende. Selv om det er noe risiko knyttet til ordreinngangen, venter han en mulig NASAMS-kontrakt på 11 milliarder kroner i fjerde kvartal, noe som vil dempe denne risikoen.

Analysefakta Aksje: Kongsberg Gruppen Meglerhus: Danske Bank Anbefaling: Kjøp (Kjøp) Kursmål: 1.500 (1.500)

Videre baserer Lyngvær investeringscaset på Kongsberg Gruppens historikk med å overgå sine egne mål, spesielt med hensyn til driftsresultat før ned- og avskrivninger (ebitda), som har vært gjennomsnittlig 26 prosent høyere enn guidingen.

Med mål om 120 milliarder kroner i inntekter og en driftsmargin på 15 prosent innen 2033, forventer han fortsatt tosifret vekst og økende marginer.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og justert av Finansavisens journalister.