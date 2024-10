I en ny analyse fra SEB skriver analytiker Magnus Rasmussen at Elkem har begrenset nedsiderisiko, og at aksjen er attraktiv gitt dagens pris/bok-forhold på 0,5. Analytikeren opprettholder sin kjøpsanbefaling med et kursmål på 26 kroner.

For tredje kvartal 2024 forventer SEB et EBITDA-resultat på 1,06 milliarder kroner, noe som er fire prosent under konsensus og tre prosent over nivået fra andre kvartal.

Analysefakta Aksje: Elkem

Meglerhus: SEB

Anbefaling: Kjøp (Kjøp)

Kursmål: 26 (26)

Rasmussen påpeker at referanseprisene for både DMC og silisium har holdt seg flate på kvartalsbasis, og at kostnadsforbedringsprogrammet allerede har hatt full effekt.

Til tross for kinesisk stimuli og rentekutt i vesten, har råvareprisene forblitt under press. SEB ser imidlertid betydelig oppside i Elkem, spesielt på grunn av selskapets eksponering mot kinesiske makroforhold og bransjer som har vært påvirket av høye renter i EU og USA.

Elkem legger frem sine kvartalstall 24. oktober. Fredag omsettes aksjen for 19,26 kroner, uforandret fra torsdagens sluttkurs.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og justert av Finansavisens journalister.