Arctic Securities-analytiker Jeppe Baardseth hever kursmålet på Elopak fra 50 til 55 kroner, samtidig som han gjentar sin kjøpsanbefaling på aksjen. Baardseth mener at markedet ennå ikke har fullt ut anerkjent potensialet i selskapets investeringer i USA, og forventer en sterk inntjeningsvekst de kommende årene. Det kan bidra til at Elopak reduserer rabatten til tilsvarende selskaper, noe som støtter en multippelreprising.

Analysefakta Aksje: Elopak

Meglerhus: Arctic Securities

Anbefaling: Kjøp (Kjøp)

Kursmål: 55 (50)

Videre tror Baardseth at det amerikanske markedet kan absorbere både en tredje og fjerde produksjonslinje, noe som kan bidra til videre vekst utover estimatperioden. Kursmålet er basert på estimater for 2026, som er det første året med full kapasitetsutnyttelse ved anlegget i Little Rock.

Analytikeren forventer et justert EBITDA-resultat på 46 millioner euro i tredje kvartal, i tråd med konsensus. Han ser en positiv volumutvikling, spesielt i Nord- og Sentral-Europa, og sterk vekst i salget av fyllemaskiner. I USA forventer Arctic Securities vekst drevet av økt etterspørsel etter skolemelk.

Selv om prisvolatiliten på råvarer har avtatt, fremhever Baardseth at Elopaks langsiktige kontrakter og sikringsstrategier beskytter marginene.

Mandag formiddag omsettes Elopak-aksjen for 45,60 kroner, opp 1,5 prosent.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og justert av Finansavisens journalister.