Estimatene kuttes og kapitalbehovet øker

Rec Silicon meldte mandag morgen at en potensiell kunde er forsinket med å teste kvaliteten på selskapets silisium fra Moses Lake. Forsinkelsen skyldes nye prosedyrer hos tollmyndighetene i landet der silisiumet skal testes, ifølge børsmeldingen fra REC Silicon.

Markedet svarer med å sende Rec Silicon-aksjen rett ned på Oslo Børs. Etter kort tids handel er aksjen ned rundt 20 prosent til 8,38 kroner. Aksjen er dermed ned over 40 prosent så langt i 2024.

Det kraftige kursfallet skyldes trolig økt frykt for at en utvannende emisjon rykker stadig nærmere.

Har ikke nok cash

SpareBank 1 Markets-analytiker Jonas Fremming har lenge vært lunken til Rec Silicon og har en nøytral-anbefaling med kursmål på 7,5 kroner. I en analyse allerede i begynnelsen av august sa han at selskapet vil være i negativ kontantposisjon i fjerde kvartal hvis ikke nye penger kommer på plass.

«Etter vår mening er brofinansiering med garanti fra Hanwha det mest realistiske scenariet. (..) Ved ytterligere forsinkelser kan det bli nødvendig med en egenkapitalinnsprøytning», var budskapet den gangen.

LANG NEDETID: Rec Silicons silisiumfabrikk i Moses Lake, som ble stengt ned i 2019, er i ferd med å komme tilbake i produksjon. FOTO: REC SILICON

Da REC Silicon i september meldte om en silangassavtae med Sila Nanotechnologies, og aksjen steg neste 30 prosent, sa Fremming:

«Det er vanskelig å se for seg at REC Silicon har nok cash, og de blir nok avhengige av Hanwha-relatert lån eller potensielt en emisjon. Jeg estimerer at selskapet trenger 50 millioner dollar.»

20 millioner dollar

I en oppdatering etter mandagens forsinkelse skriver SpareBank 1 Markets-analytikeren at denne forsinkelsen skaper ytterligere usikkerhet for når Rec Silicon kan begynne å selge sitt silisium. Dermed øker også risikoen for en emisjon.

«Selv om det er minimalt med informasjon rundt når den første leveranser vil skje, og hvordan dette vil påvirke opptrappingsprofilen, er vår første vurdering at et par måneder med ytterligere forsinkelser vil resultere i rundt 20 millioner dollar i negativt EBITDA-bidrag for 2024. Det vil trolig også gi noen ringvirkninger inn i 2025-volumet,» skriver Fremming.



I et slikt scenario, på toppen av en allerede strukket balanse, mener han at Rec Silicons finansieringsbehov har økt til rundt 100 millioner dollar, eller nærmere 1,1 milliarder kroner. Kursfallet mandag gjør at Rec Silicons egenkapital prises til rundt 3,5 milliarder kroner.