Aksjen til himmels – analytiker spår stort kapitalbehov

– At aksjen reagerer positivt på denne meldingen er forståelig, men at kursen er opp 30 prosent kan man stille spørsmål ved, sier Pareto Securities-analytiker Gard Aarvik om REC Silicon.

Før børsåpning torsdag varslet selskapet en langsiktig silangassavtale med batteriprodusenten Sila Nanotechnologies.

I børsmeldingen kommer det ikke frem hvor store volumene er eller hva prisen på gassen er. De første leveransene vil skje i fjerde kvartal 2025, og avtalen strekker seg frem til 2031.

– Jeg er ganske sikker på at REC Silicon ikke vil levere veldig store volumer i startfasen av denne avtalen. Dette er fortsatt et lite marked, sier Aarvik.

Torsdag klokken 12.15 ble REC Silicon-aksjen omsatt for 11 kroner, og var med det børsens fjerde mest handlede aksje med en omsetning på 146 millioner kroner. På forskjellige aksjeforumer var investorer i fyr og flamme etter silangassavtalen.

Stort kapitalbehov

SpareBank 1 Markets-analytiker Jonas Fremming har lenge vært lunken til REC Silicon og har en nøytral-anbefaling med kursmål på 7,5 kroner. Den 8. august skrev han i en analyse at selskapet vil være i negativ kontantposisjon i fjerde kvartal hvis ikke nye penger kommer på plass.

«Etter vår mening er brofinansiering med garanti fra Hanwha det mest realistiske scenariet. (..) Ved ytterligere forsinkelser kan det bli nødvendig med en egenkapitalinnsprøytning», var budskapet.

Torsdag skriver han i en oppdatering at balansen fortsatt er strukket, og at dagens nyhet ikke endrer det faktum. Fremming trekker frem at det vil kreve ekstra investeringer å få på plass leveringsavtalen med Sila Nanotechnologies.

– Det er vanskelig å se for seg at REC Silicon har nok cash og de blir nok avhengige av Hanwha-relatert lån eller potensielt en emisjon. Jeg estimerer at selskapet trenger 50 millioner dollar, sier han.

KAPITALBEHOV: – Det er vanskelig å se for seg at REC Silicon har nok cash, sier analytiker Jonas Fremming i SpareBank 1 Markets. Foto: Iván Kverme

Analytikeren estimerer et årlig EBITDA-bidrag på rundt 34 millioner dollar på avtalen basert på at selskapet vil selge silangass for 25 dollar pr. kilo med volumer på 2.000 tonn, samt en kontantkostnad på 8 dollar pr. kilo.