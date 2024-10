Polen-utsettelse kan gi estimatskrell

– Innføring av pant i Polen ser ut til å bli utsatt i enten seks eller 12 måneder. Industrien har forslått en utsettelse til 1. januar 2026, mens myndighetene har svart at et kompromiss kan være 1. juli neste år.

HOLD: Carnegies Fabian Jørgensen er en av mange analytikere med en hold-anbefaling på Tomra. FOTO: Carnegie

– I dag er konsensus at 50 prosent av alle pantemaskinene som kreves i Polen vil være installert innen utgangen av 2025. Det synes jeg ser veldig aggressivt ut, sier Jørgensen.

Over en lang periode

På kvartalspresentasjonen stilte Carnegie-analytikeren spørsmål om utsiktene for den polske utrullingen av pantemaskiner. Ifølge Tomras finansdirektør, Eva Sagemo, er det foreløpig for tidlig å gå i detalj rundt hva selskapet tror.

– Vi må først få tilbakemeldinger på om pant blir innført 1. juli eller om det vil skje 1. januar 2026, sa hun.

– Men vi ser for oss at utrullingen i Polen vil bli ganske lik den i Romania. Det vil si at utrullingen vil skje over en lang periode. Det er ikke å forvente at alle pantemaskinene vil være på plass 1. juli 2025, hvis det blir datoen for innføring av pant, føyde hun til.

Ifølge Jørgensen er det trolig Polen-forsinkelsen som forklarer den svake kursutviklingen til Tomra i høst. Aksjen er ned nesten 15 prosent de seneste tre månedene.

– Vi ser for at konsensus for neste år skal ned rundt 10 prosent. Det forutsetter at 33 prosent av pantemaskinene Polen blir rullet ut gjennom 2025. Vi ser rundt 25 prosent nedside i inntjeningsestimatene for 2025 dersom starten på utrullingen utsettes til 2026, sier han.

En annen grunn til at han mener estimatene skal ned er at ordreinngangen innen forretningsområdet Recycling var svakere enn ventet i tredje kvartal.

– Konsensus ser en vekst på 15 prosent til neste år, og det ser nå litt krevende ut, sier Jørgensen.