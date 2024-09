Mageplask på lavere avkastning

– Dette målet er litt høyere enn fjorårets avkastning på 17 prosent, samtidig som vi historisk har ligget over 18 prosent mesteparten av tiden, legger hun til.

Krever litt mer kapital

Tomra-sjefen viser til at selskapets virksomhet er kapitallett, og stort sett går ut på å selge sorteringsenheter. Men nå er selskapet på vei i et nytt forretningsområde, der det skal investeres 90 millioner euro i to store sorteringsanlegg.

Den ene investeringen er i et sorteringsanlegg for plastemballasje på Østlandet sammen med Plastretur.

– Det er viktig å være transparente når vi nå går inn i en forretningsmodell som krever litt mer kapital. Det nye avkastningsmålet viser minimumskravet vi har til denne type investeringer, sier Andersen.

Videre fastholder Tomra sitt mål om en årlig omsetningsvekst på 15 prosent.

«Konsensus ligger på 11–13 prosent for de neste to årene, men vi mener det er usannsynlig at dette vil endre seg vesentlig, gitt at guidingen er uendret fra forrige kapitalmarkedsdag», skriver Niclas Gehin i DNB Markets.

Tomra beholder målsetningen om å utbetale mellom 40 og 60 prosent av nettoresultatet til aksjonærene.

Bedre lønnsomhet i Tomra Food

Fra dagens presentasjonsmateriale fremgår det at Tomra Recycling har som mål å oppnå en årlig omsetningsvekst på over 10 prosent frem til 2030, med en EBITA-margin som skal ligge på lavt til midten av 20-tallet i prosent.

For Tomra Collection er også målet en årlig omsetningsvekst på over 10 prosent, mens EBITA-marginen siktes til å ligge høyt på 10-tallet i prosent, med et spesifikt mål om å overstige 18 prosent innen 2030. I dette forretningsområdet var EBITA-marginen 15 prosent i 2022 og 17 prosent i 2023.

Når det gjelder Tomra Food, har selskapet satt som mål å oppnå en årlig omsetningsvekst på 6–7 prosent frem til 2030 og forbedre EBITA-marginen til midten av 10-tallet i prosent, opp fra 2 prosent i 2023. Det blir også opplyst at selskapet er på rett vei for å oppnå en run rate-margin på 10 prosent innen utgangen av 2024 for Tomra Food.