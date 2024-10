Totalverdien av kontrakten er estimert til 211,8 millioner euro, tilsvarende 2,5 milliarder kroner.

NRCs heleide finske datter, NRC Group Finland, har sammen med YIT Finland fått ansvaret for første fase av konstruksjonen av en trikkesporstrekning i den finske byen Tampere, ifølge en melding.

Trikkesporene skal gå mellom bydelene Pirkkala og Linnainmaa i Tampere.

Pirkkala-Linnainmaa strikkestrekning Foto: pirkkalalinnainmaa.fi

Prosjektet er delt i to faser, hvor den første, som NRC har delt ansvar for, er konstruksjonsfasen. Den har et totalt kostnadsestimat på 211,8 millioner euro, hvorav NRC får en andel på cirka 81 millioner.

Kontrakten for konstruksjonsfasen inkluderer bygging av trikkelinjen, samt gate- og trafikkordninger rundt deler av strekningen.

Prosjektet ventes å være ferdig i løpet av august 2028, og første spadetak tas den 5. desember i år.

Konsernsjef i NRC, Anders Gustafsson, håper flere byer vil ta inspirasjon og rulle ut flere bærekraftsprosjekter hvor NRC kan bidra.

FORNØYD: Konsernsjef i NORC Group, Anders Gustafsson. Her fra selskapets presentasjon av resultater for fjerde kvartal i 2023. Foto: Iván Kverme

– Vi tror dette prosjektet kan bane vei for at andre byer velger bærekraftig transport, sier Gustafsson.