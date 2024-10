Nel-datter får 1,6 milliarder

Nel-datteren Nel Hydrogen Electrolyser har ifølge en melding fått en tildeling på 135 millioner euro fra EUs innovasjonsfond. Det tilsvarer rett i underkant av 1,6 milliarder kroner.

Tildelingen skal gå til industrialiseringen av Nels nestegenerasjons alkaliske trykkteknologi. I dag jobbes det med å utvikle en prototype av teknologien. Teknologien har vist lovende resultater på prototypestadiet, ifølge Nel, som har jobbet med å utvikle teknologien i mer enn fem år.

Industrialiseringen av teknologien skal skje på Herøya.

Før meldingen var Nel-aksjen ned over 3,4 prosent på tirsdag. Etter meldingen snudde nedgangen til pluss, og stiger klokken halv ett om lag 6 prosent.

– Denne tildelingen vil gjøre det signifikant enklere for oss å ta vår nye alkaliske trykkteknologi til markedet, sier Nel-sjef og president, Håkon Volldal.

Han sier videre at han er glad for at nå Nel deler på risikoen som er knyttet til å ta ny teknologi til markedet. Med støtten fra EU kan Nel akselerere prosessen med å ta den nye teknologien til markedet.

HAPPY: Nels sjef og president Håkon Volldal er fornøyd med EU-tildelingen. Foto: Eivind Yggeseth

I utgangspunktet skal det bygges ut en årlig kapasitet på 1 til 2 gigawatt. Nel vil gjennom egne investeringer fase inn ytterligere kapasitet på opp til 4 gigawatt.

Den siste investeringsbeslutningen om å bygge ut vil avhenge av hvordan testingen går av den nåværende prototypen, samt pilotstadiet.