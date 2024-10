– På kvartalspresentasjonen sa Tomra-ledelsen at de hadde solgt rundt 100 slike maskiner den første måneden. Mens de gamle maskinen kostet typisk 20–25.000 euro, anslår jeg at R2-maskinen koster rundt tre ganger så mye. Fortsetter Tomra å selge 100 R2-maskiner i måneden, gir det inntekter på over 20 millioner euro i kvartalet, sier Jones.



Les også Tror kjempevekst vil gi kurshopp Pareto-analytiker Kari Eide Hartvedt mener investorene bør selge Tomra-aksjen og heller kjøpe i konkurrenten Envipco. Aksjen kan stige 60 prosent.

Regulatorisk risiko

På tirsdagens kvartalspresentasjon fikk en mulig panteutsettelse i Polen mye oppmerksomhet, innrømmer Jones. Finansavisen skrev blant annet at en «Polen-utsettelse kan gi estimatskrell.» Carnegie-analytiker Fabian Jørgensen ser for seg at 2025-estimatene skal ned rundt 10 prosent på grunn av denne forsinkelsen.

I Tomras presentasjonsmateriale sto det at Polen planlegger å innføre pant 1. januar 2025. Industrien har imidlertid foreslått en utsettelse til 1. januar 2026, mens myndighetene har svart at et kompromiss kan være 1. juli neste år.

– Tomra har levd med en slik regulatorisk risiko i alle år. Likevel har selskapet klart å levere en gjennomsnittlig avkastning på over 20 prosent de ti seneste årene, sier Jones.

Tidligere ventet Danske-analytikeren at Polens innkjøp av pantemaskiner ville skje i løpet av seks kvartaler. Nå er det utvidet til åtte kvartaler, fra første kvartal 2025 til og med fjerde kvartal 2026.

Til tross for at det ligger an til en polsk forsinkelse spår han at forretningsområdet Collection vil få en salgsvekst på 10 prosent til 1.462 millioner euro i 2025. I 2026 vil veksten være på 26 prosent til 1.848 millioner euro.

– Det eksisterende markedet står for over 80 prosent av inntektene i Collection. Tomras salg av den nye pantemaskinen vil kompensere for at Polen utsetter pant med et kvartal eller to, sier Jones.