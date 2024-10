Den sivile virksomheten knuser forsvarsdivisjonen

Rett før Russlands invasjon av Ukraina la Håøy frem tall for fjerde kvartal 2021. Den gangen hadde KM en omsetning på 4,9 milliarder kroner og et driftsresultat før av- og nedskrivninger (ebtida) på 537 millioner kroner. KDA hadde i samme kvartal en omsetning på 3 milliarder kroner og en ebitda på 707 millioner kroner.

Kongsberg Maritime (Mill. kr) 4. kv./21 3. kv./24 Driftsinntekter 4.875 6.487 Ebitda 537 1.240

I årets tredje kvartal er KMs omsetningen 33 prosent høyere enn for snart tre år siden, mens ebitda-veksten er på hele 131 prosent til 1.240 millioner kroner. Til sammenligning har KDAs ebitda bare vokst med 21 prosent til 856 millioner kroner i denne perioden.

Kongsberg Defence & Aerospace (Mill. kr) 4. kv./21 3. kv./24 Driftsinntekter 3.011 4.255 Ebitda 707 856

– Vi har i lang tid sagt at vår sivile del leverer vel så bra som forsvarsvirksomheten, men de færreste er klar over det. Det skyldes trolig at våre forsvarsordre har vokst betydelig. Det er imidlertid viktig å være klar over at disse ordrene har en mye lengre horisont enn de vi får til vår sivile virksomhet, sier Håøy.

En tredjedel av verdensflåten

– Hvordan forklarer du den sterke utviklingen i KM de seneste årene?

– Denne veksten skyldes først og fremst at vi har gode, konkurransedyktige løsninger som treffer markedet, særlig innenfor de segmentene hvor det kreves et høyt teknologiinnhold, sier Håøy.

Han viser til at offshorenæringen har vært i knestående siden krisen for ti år siden, men at denne næringen er sakte, men sikkert på vei tilbake. Samtidig er det mange gamle skip generelt som seiler rundt på verdenshavene.

– Gjennomsnittlig alder på verdensflåten har økt betydelig de siste ti årene. Samtidig møter verdens skipsfart skjerpede krav knyttet til reduserte utslipp og økt energieffektivitet. KM er en frontrunner med teknologiske løsninger som adresserer disse kravene, sier KOG-sjefen.

Han trekker også frem at ettermarkedet bidrar stadig mer til selskapets inntjening.

– Aktiviteten i ettermarkedet har bygd seg gradvis opp. KM har i dag utstyr på en tredjedel av verdensflåten. Det betyr at vi vedlikeholder og oppgraderer utstyr på over 33.000 fartøy.

Tredoble inntektene

På KOGs kapitalmarkedsdag tidligere i år ble det satt et langsiktig mål om at konsernet skulle tredoble omsetningen til 120 milliarder kroner i 2033. Utviklingen i KM er vel så viktig som den i KNA for at dette målet skal nås, ifølge KOG-sjefen.

– Det er som sagt mye gammel tonnasje der ute, så alt ligger til rette for at KM vil oppleve et sterkt og solid marked i lang tid. Derfor vil også KM stå for en god del av den omsetningsveksten vi ser frem mot 2033, sier Håøy.