Yara knuste forventningene

– Yara leverer rekordhøye produksjonstall og sterke marginer, takket være vårt robuste produksjonsapparat og kjernevirksomheten innen premiumgjødsel, sier konsernsjef Svein Tore Holsether i Yara.

Gjødselgiganten fikk et driftsresultat før av- og nedskrivninger, EBITDA, eksklusive spesielle poster, på 585 millioner dollar i tredje kvartal. Til sammenligning var EBITDA på 396 millioner dollar i samme kvartal i fjor, mens analytikerne hadde ventet 482 millioner dollar, ifølge estimater innhentet av Infront.

Yara (Mill. USD) 1. kv./24 1. kv./23 Driftsinntekter 3 654 3 883 Driftsresultat 309 125 Resultat før skatt 374 12 Resultat etter skatt 286 2



Resultat etter skatt endte på 286 millioner dollar, mot bare 2 millioner dollar året før. Her var konsensus 127 millioner dollar.

– Vi øker avkastningen i tredje kvartal, og jeg er trygg på at vi kommer til å lykkes med endringene som må til for å sikre bærekraftig lønnsomhet og økt aksjonæravkastning ved å fokusere på kjernevirksomheten og verdiskapende vekst, kommenterer Holsether.

Ikke tilfredsstillende

For at Yara skal være godt rustet for fremtiden er det nødvendig med stabilt høy avkastning i kjernevirksomheten og verdiskapende vekst. De siste årene har vært preget av volatilitet, og selv om Yara har navigert dette godt ved å prioritere driften, er ikke avkastningen i dag på et tilfredsstillende nivå, hevder selskapet i kvartalsrapporten.

«Derfor tar Yara grep for å øke lønnsomheten, ved å fokusere på kjernevirksomhet med høy avkastning, mens aktiviteter med lavere avkastning blir nedskalert. Dette innebærer også en gjennomgang av forretningsporteføljen, hvor målet er å prioritere virksomheter med god lønnsomhet over tid,» står det i rapporten.