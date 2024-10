Yara-sjefen drømmer om USA

– Vi nedprioriterer ikke Europa. Vi prioriterer den europeiske virksomheten fortsatt veldig høyt, men vi vil gjøre dette gjennom å investere i USA, sier Holsether.

USA-virksomheten innfrir

Han viser til at gassprisene i USA er tilbake på samme nivå som før Russland invaderte Ukraina, samtidig som han antar at gassprisene internt i Russland er lavere enn før krigen startet. Dette gjør at energiintensiv industri i Europa blir truffet dobbelt, både på topplinjen og på kostnadssiden.

Yara har tidligere meldt at de jobber med ett–to ammoniakkprosjekter i USA med eksterne partnere. Dette er prosjekter med CO2-lagring slik at selskapet får støtte gjennom Inflation Reduction Act-programmet. Finansavisen har tidligere skrevet at dette vil sikre Yara skattekreditter på hele 29 milliarder kroner.

– Vi har en ammoniakkfabrikk med BASF i Freeport, Texas, som åpnet i 2018. Dette er vår nyeste fabrikk, og den har vist en veldig god avkastning. Hele vår amerikanske virksomhet leverer veldig bra.

– Vi er dessuten privilegerte som kan forsyne våre europeiske fabrikker med importert ammoniakk. Andre selskaper jeg har snakket med har ikke den muligheten. De har store anlegg i Europa som rett og slett ikke er konkurransedyktige, og heller ikke vil bli det, sier Holsether.

– Vil europeisk industri ha en gassulempe i lang tid?

– Ja, selv om den kanskje ikke vil forbli like stor som i dag. Det kommer stadig mer LNG på plass, så kanskje vi på sikt vil nærmere oss et nivå der prisdifferansen er mer lik transportkostnadene, og ikke som i dag hvor det er en strukturell energikostnadsdifferanse, sier Holsether, og legger til:

– Hvor i verden utvikles det i dag nye gassprosjekter? Det er i hvert fall ikke i Europa, for å si det sånn.

Ikke lært noe

Da Finansavisen snakket med Holsether på Paretos årlige energikonferanse tidligere i høst, tok han et knallhardt oppgjør med alle dem som vil ha en sluttdato for norsk olje- og gassproduksjon.

«Det kommer en kostnad ved å stenge ned fossil energiproduksjon før vi har nok fornybar energi, og den er enorm. Da gasstilgangen fra Russland stoppet opp, fikk vi en umiddelbar påvirkning på energikostnadene og matprisene. Det forholdet var nærmest 1:1 (..) Vi er helt avhengige av fossil energi.»

Yara-sjefen er derfor rystet over det som nå skjer i Europa, hvor kjøpet av russisk gjødsel har økt etter at Russland invaderte Ukraina for snart tre år siden.

– Jeg skjønner rett og slett ikke at Europa ikke har lært noe på disse årene. Det er helt utrolig når vi ser hva konsekvensen var av å være energiavhengig av Russland. Nå gjør vi oss dessuten matavhengig av Russland.

– Tidligere Nato-sjef Jens Stoltenberg var inne på dette flere ganger – butikk er politikk. Å drive handel er greit, men å være avhengig av Russland eller andre geopolitisk ustabile aktører, er noe helt annet. Dette er et tydelig budskap som det ikke lyttes til, sier Holsether.