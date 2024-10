Flyprodusenten Boeing skal være i en prosess der det utforsker mulighetene for selge deler av selskapets romfartsvirksomhet, skriver Reuters som viser til kilder til Wall Street Journal.

Virksomheten som Boeing nå vurderer å selge inkluderer Starliner-romfartøyet som har vært rammet av flere problemer, i tillegg til virksomhet som støtter den internasjonale romstasjonen. Det skal ikke inkludere virksomheten som bygger NASAs Space Launch System.

«Boeing kommenterer ikke på rykter og spekulasjoner», svarer Boeing, ifølge Reuters.

Starliner-romfartøyet har over flere år slitt med forsinkelser og tekniske problemer, som så langt har beløpt seg til 1,8 milliarder dollar i kostnadsoverskridelser.

I juni skulle to astronauter være med på en Starliner-ferd til den internasjonale romstasjonen, som i utgangspunktet skulle ta åtte dager. Disse to sitter fortsatt fast på romstasjonen, etter at romfartøyet opplevde store problemer under ferden, med blant annet lekkasjer av helium.

Det ble derfor besluttet at astronautene skal reise hjem med et fartøy fra konkurrenten SpaceX tidlig neste år.

Boeing er for tiden rammet av en massiv streik blant ansatte i flyproduksjonen, som har ført til forstyrrelser i produksjonen av modellene 737 MAX, 767 og 777.