Northvolt på vei ut av «produksjonshelvete»

Det svenske batteriselskapet Northvolt har vært i enorme problemer den seneste tiden. Selskapet, som ifølge Financial Times har hentet over 13 milliarder dollar i gjeld og egenkapital siden etableringen i 2017, har også lekket som en sil.

I fjor endte årsresultatet før skatt på minus 1,2 milliarder dollar. En viktig forklaring på de knallrøde tallene er at selskapet sliter med elendige produksjonstall. I løpet av fjoråret var batteriproduksjonen på under 1 prosent av planlagt nivå.

Northvolts problemer har ført til at selskapet nå jakter nye 300 millioner dollar, eller 3,3 milliarder kroner i finansiering. Nylig varslet også selskapet at 1.600 ansatte mister jobbene sine.

«Vi er nødt til å ta noen tøffe grep», sa Northvolt-sjef Peter Carlsson. Oppsigelsene vil ramme 1.000 ansatte i Skellefteå, 400 i Västerås og 200 i Stockholm. Totalt har Northvolt 6.500 ansatte.

Ser fremover

Til tross for at Northvolts problemer nærmest virker uoverkommelige, er det fortsatt noen som har klokkertro på selskapet. Mandag røpet den opprinnelige svenske lastebilprodusenten Scania, som nå er eid av Volkswagen, at de kun skal bruke Northvolts batterier i sine elektriske lastebiler.

– Vi har nå bestemt oss. I fremtiden vil alle våre batterielektriske kjøretøyer kommer med Northvolts batterier. Volumene Northvolt leverer til Scania er for tiden tilfredsstillende, gitt det totale markedet akkurat nå, sa Scania-sjef Christian Levin på et pressemøte, ifølge Bloomberg.

Scania-sjefen budskap blir trolig godt mottatt i nordsvensken Skellefteå, der Northvolts første gigantiske batterifabrikk ligger. I et intervju med Svenska dagbladet i helgen sa Carlsson at det er tegn til bedring:

«Vi er på vei ut av et produksjonshelvete. Jeg tror vi har den tøffeste perioden bak oss.»