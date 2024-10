Saken oppdateres

Det begynner å svinge av det konsernsjef Nils Selte får til i Orkla, og at storeier Stein Erik hagen får betalt etter mange magre år med svak kursutviklingen. I tredje kvartal tjente Orkla 1,7 milliarder kroner av en omsetning på 17,5 milliarder kroner.

Orklas konsoliderte porteføljeselskaper (inkludert hovedkontoret) oppnådde et justert driftsresultat på 2,0 mrd. kroner, noe som var en fremgang på 20 %. Økningen var bredbasert, drevet av inntektsvekst, marginforbedring og vridning av salget mot mer lønnsomme produkter.

- Orkla fortsatte i 3. kvartal den gode utviklingen. Vi oppnådde vekst i driftsresultat og økt kontantstrøm i våre porteføljeselskaper. Det er oppløftende å se at de fleste av våre selskaper har økt sine driftsmarginer, samtidig som de gjør betydelige investeringer i merkevarebygging og reklame. Også Jotun leverte et godt kvartal, med fortsatt voksende salgsvolum og et solid driftsresultat, sier Orklas konsernsjef Nils K. Selte.

Orkla Q3-2024 (Tall i mill. kroner) 3. kv./24 3. kv./23 Driftsinntekter 17.512 16.783 Driftsresultat 2.147 1.907 Resultat før skatt 1.671 2.048 Resultat etter skatt



Analytikernes forventninger til Orklas justerte driftsresultat snittet ut på 1.992 millioner kroner for tredje kvartal 2024.

Børsoppgang

Det er to år siden Orklas konsernsjef proklamerte en reorganisering av selskapet for synliggjøre verdiene i de underliggende selskapene. Orkla skulle bli et industrielt investeringsselskap med porteføljeselskaper. Målet har vært å rigge organisasjonen slik at det blir lettere å gjøre oppkjøp, joint ventures, børsnoteringer og salg av selskaper.

Det har tatt tid før endringene har gitt utslaget på kursen, men etter at salget av 40 prosent av Orkla Food Ingredients til Rhône for mer enn 15 milliarder kroner på 100 prosentbasis ble annonsert i oktober i fjor, har aksjen steget 35 prosent.

I juni i år ble Lilleborg solgt til Solensis for 600 millioner kroner. Det var litt lavere enn hva analytikerne lå inne med i sine regneark. Det er også snakk om å børsnotere Orkla India, som eier MTR og Eastern Spices, til en prising på 21 milliarder kroner. Noe som skal være høyere enn det analytikere har vurdert eierposten til.

Nå varsles det salg av et nytt selskap, Hydro Power. Konsernsjef Nils Selte skriver at de har vurdert flere strukturelle grep, og at de har bestemt seg for salg.

– Vi har nylig initiert en salgsprosess, og vil gi en oppdatering til markedet når det er naturlig, skeriver Selte.