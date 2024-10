Milliarder i sikte for Hydro

Det gigantiske vindparkprosjektet Markbygden Ett sto klart i 2017, men har slitt siden dag én. Vindparken som består av 179 vindturbiner, og har hatt det statseide kraftselskapet CGN som største eier, har de seneste tre årene hatt et akkumulert underskudd på 2,5 milliarder svenske kroner.

De enorme tapene gjorde at selskapet gikk inn i en restruktureringsprosess i henhold til svensk lov i fjor høst.

Den viktigste grunnen til Markbygden Etts problemer er en svært ulønnsom kraftkontrakt med Hydro. Aluminiumsselskapet inngikk i 2017 en avtale om å kjøpe 1,65 terrawattimer (TWh) med kraft årlig fra 2021 til 2039, men kraftproduksjonen i vindparken har vært langt dårligere enn antatt.

Vindparken har derfor ikke vært i stand til å levere kraft til Hydro i henhold til opprinnelige PPA-avtalen siden 6. februar 2023. Som en del av restruktureringsplanen for Markbygden Ett har Hydro inngått forlik for den langsiktige kraftavtalen med selskapet. Hydro har i forliket et krav på en kompensasjon på inntil 248 millioner euro, tilsvarende nesten 3 milliarder kroner.

Les også Hydro tar milliardtap på batterisatsing Hydro gir opp Vianode-satsingen, som skal levere grafitt til batteriindustrien. Samtidig gjøres en nedskrivning på nesten 1 milliard kroner.

Skal selges om noen år

Det kan imidlertid ta tid før Hydro får disse pengene, ifølge informasjonssjef Anders Vindegg i Hydro.

– Markbygden Etts tas nå over av nye eiere, som i første omgang skal se på hvordan parken kan oppgraderes og hvilke andre forbedringer som kan gjøres. Deretter skal vindparken selges, trolig om noen år. Vår kompensasjon er avhengig av hva de nye eierne får for vindparken, sier han.

STORE VERDIER: – Den avtalte kompensasjonen gjenspeiler hva vi mener er de underliggende verdiene i vindparken, sier Informasjonssjef Anders Vindegg i Hydro. FOTO: HYDRO

I tillegg til Hydros krav på nesten 3 milliarder kroner, har også flere banker, som nå kommer inn på eiersiden, økonomiske krav i konkursboet.

– Hvordan er fordelingsnøkkelen?

– Jeg ønsker ikke å gå inn på hvordan denne fordelingsnøkkelen er satt opp, utover at vi har et krav på deler av salgssummen når Markbygden Ett selges.

– Det er vanskelig å si hvor mye denne vindparken er verdt om noen år. Men den avtalte kompensasjonen for uteblitte volumer og oppsigelsen av kraftkontrakten, gjenspeiler hva vi mener er de underliggende verdiene i parken, sier Vindegg.

Hydro-aksjen er tirsdag ettermiddag opp 1,6 prosent til 69,54 kroner.