JPMorgan har vært bull på Norsk Hydro siden årsskiftet, da aksjen var med i «2024 Year Ahead»-årsrapporten. I går rykket Patrick Jones i JPMorgan ut med nok en kjøpsanbefaling på Hydro og oppjusterte kursmålet. Samtidig havnet aksjen på den såkalte "Positive Catalyst Watch"-listen til banken i forkant av kapitalmarkedsdagen til Hydro (27. november).

Før årsskiftet trodde banken på bedre tider for aluminium- og aluminapriser, noe de har fått rett i. Så langt i år er prisene opp henholdsvis over 12 prosent og 90 prosent.

Siden årsrapporten til banken har aksjen slått SXPP-indeksen (europeisk samleindeks for råvarer) med rundt 8 prosent, men rundt 18 prosent svakere enn LME-aluminiumprisen.

På den andre siden har det vært noe svakere etterspørsel i selskapets downstream-segmenter som ekstrudering og resirkulering, som igjen negativt har påvirket driftsresultatet før ned- og avskrivninger (ebitda) for 2024, skriver Jones.

Les også Milliarder i sikte for Hydro Hydro kan få nærmere 3 milliarder kroner i erstatning etter en vindparkkrise i Sverige. Men utbetalingen kan drøye i flere år.

En separat del av banken, JPMorgan Commodities Research, anslår at det globale aluminiummarkedet vil gå mot underskudd i 2025/26, kombinert med forstyrrelser i aluminakapasiteter, noe som vil føre til prisøkninger for metallet, tror banken.

– Flere positive katalysatorer

For å havne på "Positive Catalyst Watch"-listen, har Hydro nettopp «flere positive katalysatorer» i sikte. Én av de viktigste er capex guidance da analytikeren anslår lav sannsynlighet for at selskapet vil kommunisere planer om store kapitalinvesteringer i fremtiden.

Én annen katalysator er konsensusestimatene, særlig for 2025. Her ligger banken 9 prosent høyere på 2025-ebitda. Analytikeren argumenterer med såkalt illustrativ spot-ebitda, som er ebitda basert på dagens spotpris. Dermed tror Jones at det vil komme flere estimatøkninger i konsensusen.

Analysefakta Aksje: Norsk Hydro

Meglerhus: JPMorgan

Anbefaling: Kjøp (Kjøp)

Kursmål: 87 (84)

Etter kvartalsrapporten fra forrige uke løfter han 2024-ebitda med 5 prosent fra sist oppdatering, og 2025 løftes med 3 prosent. Dermed ligger han 1 prosent under konsensus i inneværende år, men 9 prosent høyere i 2025.

Jones gjentar overweight-anbefalingen og løfter kursmålet til 87 kroner, opp fra 84. Fredag morgen omsettes Norsk Hydro-aksjen for 68,70 kroner, noe som impliserer en oppside på 26,64 prosent.