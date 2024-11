Kongsberg melder om milliardavtale i Asia

Kongsberg Defence & Aerospace har inngått en fjerde oppfølgingskontrakt med Japan for å levere Joint Strike Missile (JSM) til landets flåte av F-35A jagerfly. I en børsmelding fremgår det at kontrakten har en verdi på 1,9 milliarder kroner.

– Den femte ordren for Joint Strike Missile understreker den viktige rollen JSM spiller i Japans nasjonale forsvarsstrategi og er et godt eksempel på det nære og stadig sterkere forholdet mellom Norge, Japan og Kongsberg, sier Eirik Lie, adm. direktør i Kongsberg Defence & Aerospace.

JSM er et 5. generasjons sjømålsmissil utviklet for å fylle kapabilitetsgapet innen overflatekrigføring og bakkeangrep for F-35A. JSM kan transporteres internt i flyet, noe som opprettholder flyets fleksibilitet, rekkevidde og profil.

Japan bestilte opprinnelig JSM i 2018 og har siden signert flere oppfølgingskontrakter med Kongsberg Gruppen. Brukergruppen for JSM fortsetter å vokse, og inkluderer nå Norge, Japan, Australia og US Air Force.