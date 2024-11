ExxonMobil har i løpet av få år gjort oljefunn i Guyana på over 11 milliarder fat oljeekvivalenter. Det tilsvarer mer enn fire ganger det som finnes i kjempefunnet Johan Sverdrup i Nordsjøen.

Dette har medført at flere av verdens største energiselskaper, som TotalEnergies, Shell og ExxonMobil, allerede er tilstede i nabolandet Surinam.

Nå har lille Argeo fått en åtte år lang multiklientavtale i nettopp Surinam for å kartlegge landets kystområde med tanke på å få fart på landets oljeproduksjon. Avtalen er med det statskontrollerte energiselskapet Staatsolie, og kan bli forlenget etter åtte år.

– Denne kontrakten er viktig for den videre utviklingen av selskapet. Surinam er et veldig spennende geologisk område, sier adm. direktør Trond Figenschou Crantz i Argeo.

Markedet svarte med å sende Argeo-aksjen opp nesten 9 prosent til 12,40 kroner mandag ettermiddag.

– Betydelig bidrag

– Surinam ligger ved siden av Guyana, som har et stort potensial for olje- og gassfunn. Det gjør dette til en strategisk viktig kontrakt for Argeo. Med forventninger om å betjene hele feltets levetid – fra leting til produksjon – kan avtalen bidra betydelig til Argeos langsiktige vekst i denne viktige regionen, sier analytiker Pelle Bibow i Clarksons Securities.



Ifølge Argeo-sjefen skal skal de levere noen av de samme tjenestene i Surinam, og til lisensholderne der, som de gjør til TotalEnergies i Namibia og Shell i Nigeria. Det vil bli brukt forskjellige typer systemer og fartøyer i kontraktsperioden.

Det første prosjektet vil være på mellom 60 og 70 dager, med mulighet for forlengelse. Det andre prosjektet er på mellom 120 og 150 dager, med oppstart tidlig til neste år.

Vil ikke guide

– Hvor store inntekter regner dere med å få fra denne rammeavtalen årlig?

– Det kan jeg dessverre ikke si noe om. Vi kommer til å rapportere prisforventninger og late sales kvartalsvis fremover. Den første rapporten om dette vil være når vi legger frem fjerdekvartalstallene til neste år, sier Crantz.

– Vi har brukt cirka et halvt år på å utvikle denne kontrakten, og av konkurransemessige hensyn ønsker vi derfor å være litt tilbakeholdne med informasjon. Derfor vil vi rapportere når vi vet noe sikkert, i stedet for å guide. Da blir rapporteringen mest mulig riktig, legger Crantz til.