Donald Trump har tidligere vært kritisk til Nato-land som ikke oppfyller kravet om å bruke minst 2 prosent av bruttonasjonalprodukt (BNP) på forsvar. Han har også hintet til at kravet burde opp på både 3 og 4 prosent av BNP.

Nordeas Robert Næss trekker frem Kongsberg Gruppen som en aksje å følge med på.

– Kongsberg Gruppen pleier å være en aksje som tjener på Trump i og med at han uttaler at Europa må «greie seg selv» om de ikke bruker nok penger på forsvar.

– Mer negativt

DNB Markets-analytiker Niclas Gehin har en annen oppfatning.

– Det er mer negativt enn positivt over tid. At Trump tvinger andre Nato-land til å bruke mer på forsvar har i stor grad allerede utspilt seg med hjelp av Ukraina-krigen. Dersom USA nå slutter å finansiere Ukraina, kan det tvinge frem fredsforhandlinger, sier Gehin.

MULIG FRED: – Dersom USA nå slutter å finansiere Ukraina, kan det tvinge frem fredsforhandlinger, sier Gehin. Foto: Iván Kverme

Han poengterer at Kongsberg-aksjen falt kraftig på nyheter om mulige fredsforhandlinger tilbake i september. Aksjen falt hele 8,6 prosent til 1.007 kroner, tilsvarende et verdifall på over 15 milliarder kroner. I etterkant har den dog hentet seg inn, og ble ved børsslutt tirsdag omsatt for 1.135 kroner. Så langt i år teller oppgangen nesten 150 prosent.

– Økt geopolitisk usikkerhet

SpareBank 1 Markets-analytiker, Ole-Petter Sjøvold, ser flere faktorer som kan påvirke verdien av europeiske forsvarsaksjer og Kongsberg Gruppen med Trump som president. Han er enig med Gehin om et mulig fall på kort sikt, men mener det fortsatt er mer enn nok å gjøre for teknologikonsernet.

– En Trump-seier kan gi økt geopolitisk usikkerhet, sier Sjøvold og legger til:

– I mitt hode taler det for økt ordreinntak. Et uavhengig Europa må bygges opp, og man kan ikke stole på at man har USA i ryggen lengre. Det må konsolideres og bygges i større skala enn tidligere. Her må alle opp på 2 prosenten, og kanskje også opp på 3 prosenten.

Kan falle på kort sikt

Han peker på at en fred i Ukraina ikke burde ha så mye å si for ordreinntaket de neste årene.

– Isolert sett vil en rask avslutning på krigen i Ukraina gi lavere verdsettelse på kort sikt, slik vi så i september.

– Men det er fortsatt betydelig usikkerhet knyttet til Midtøsten og forholdet mellom Kina og Taiwan, og hva Trump vil foreta seg. Kongsberg Gruppen vil ha mye å gjøre fremover, er konklusjonen fra SpareBank 1 Markets-analytikeren.

Kongsberg Gruppen hadde en omsetningsvekst på 19 prosent til 11,9 milliarder kroner i tredje kvartal, mens ordreinngangen i kvartalet var på snaut 13 milliarder kroner, mot 11,3 milliarder i samme kvartal i fjor.