– Hele Hexagon-caset handler om naturgasspenetrasjonen for tungtransport i USA. Med den nye motoren går lastebiler med naturgass like langt som diesellastebilene, samtidig som drivstoffkostnadene går ned. I tillegg blir utslippene langt lavere, sier Næss.

Les også SEB hever kursmålet etter oppløftende kvartalstall SEB-analytiker Anders Rosenlund forventer at sommerens kursfest fortsetter i Hexagon Composites.

Kan dobles

Motorprodusent Cummins tror at 8 prosent av lastebilene vil gå på naturgass innen 2030, mens flere uavhengige aktører spår rundt 10 prosent, hevder Næss. Selv ligger han inne med bare to prosent i sine 2026-estimater.

– Det er over 30 flåter som nå tester ut Cummins-motoren med utstyr av HC, mens Cummins selv sier at det alt i alt er 40 flåter som tester motoren. Det betyr at HC leverer til minst 75 prosent av aktørene, sier analytikeren, og legger til:

– Kommer ordrene, kan HCs omsetning fort dobles i løpet av to–tre år.

Estimatene skal opp

Det store spørsmålet er derfor hvor raskt transportselskapene i USA vil bytte ut dagens diesellastebiler. Hvis blikket rettes mot det som skjer i Kina, kan det gå veldig fort, ifølge Næss.

– Under halvparten av lastebilene som ble solgt i Kina i årets seks første måneder går på diesel, mens majoriteten går på naturgass og noen på batterier. Overgangen til naturgass i USA vil ikke gå like fort, men det er lite som skal til for at omsetningen skal kraftig opp.

Analytikeren spår at estimatene for i år skal opp minst 10 prosent etter den sterke tredjekvartalsrapporten. Samtidig spår han at analytikerne også må se på sine marginforventninger for neste år. Selskapet leverte en EBITDA-margin på nesten 15 prosent i kvartalet, opp fra 10 prosent for ett år siden. Marginene i tredje kvartal var rundt 2 prosentpoeng høyere enn konsensus.