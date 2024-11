Norsk Titanium forsøker å bli en global leder innen produksjon av luftfartssertifiserte strukturelle titankomponenter.

Selskapet har mottatt finansiering for å utvikle og modne sin produksjonsprosess for komponenter av nikkelsuperlegeringer til bruk for det amerikanske forsvarsdepartementet.

Som et ledd i dette arbeidet har Norsk Titanium tilbakelagt en kritisk utviklingsmilepæl, meldte selskapet torsdag morgen.

Økte kraftig

Det fikk markedet til å ta bølgen: Ved 13.30-tiden torsdag var aksjen opp omtrent 15 prosent.

Milepælen bunner i en grundig statistisk materialanalyse som bekrefter at komponentene fra Norsk Titanium tilfredsstiller både materialspesifikasjoner og industristandarder.

Det innebærer at de er egnet for bredere kundeapplikasjoner utenfor forsvarssektoren.

– Komplekse komponenter

«Denne milepælen viser at Norsk Titaniums tråd-baserte RPD-produksjonsprosess kan lage komponenter med komplekse geometrier fra et bredt spekter av metaller, samtidig som materialintegriteten opprettholdes», skriver selskapet i en børsmelding.

Hensikten med utviklingssamarbeidet er å kunne levere store komponenter som tradisjonelt produseres med eldre smi- og støpeteknikker.

Nikkelsuperlegeringer brukes innen forsvar og olje og gass, i applikasjoner som krever høy styrke og korrosjonsbestandighet.