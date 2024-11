Rally i våpenaksjer etter Trump-seier

Kongsberg Gruppen stiger for fjerde dag på rad og noterte en ny intradag all-time high på 1.193 kroner tirsdag. Fra valgdagen 5. november har kursen gått fra 1.105 kroner og er i skrivende stund på 1.184 kroner, opp 7,15 prosent på én uke.

Tyske Rheinmetall har steget enda mer, fra 466,40 til 574,00 euro – oppgang på 23,1 prosent. Aksjen har steget seks dager på rad til en ny all-time high.

Goldman Sachs-partner Richard Privorotsky skriver i en morgenbriefing at han har mottatt mange henvendelser fra kunder om Ukraina og konsekvensene for Europa etter at Donald Trump vant presidentvalget i USA, da han potensielt kan bidra til å skape fred i Ukraina, heter det.

Positiv til EU-forsvarsaksjer

«Jeg synes det er interessant at aksjer som RHM (de produserer ammunisjon) har steget jevnt siden valgdagen», skriver Privorotsky.

Dersom USA og Trump vektlegger innenlandske forhold, er mindre intervensjonistiske og er Nato-skeptiske, kan Europa bli nødt til å øke forsvarsutgiftene, ifølge Privorotsky.

«Jeg tror fortsatt at EU-forsvarsaksjer vil gjøre det bra, og jeg er usikker på om en mulig fredsavtale betyr mindre utgifter», skriver Goldman-partneren, og viser til en artikkel fra Financial Times.

392 milliarder euro

Artikkelen, publisert mandag, hevder at EU vurderer å omdirigere deler av budsjettet sitt, inkludert «samhørighetsfondene» på 392 milliarder euro, tilsvarende 4.601 milliarder kroner.

Dagens regler tillater ikke at disse midlene brukes direkte til militære formål, men EU åpner for å kunne bruke fondene til forsvarsrelaterte prosjekter, som militær infrastruktur og produksjon av våpen og ammunisjon, men ikke til våpenkjøp.

Reuters publiserte også en artikkel der Kreml avviste rykter om at Donald Trump og Vladimir Putin hadde snakket sammen, og omtalte det som «rent oppspinn».