Fra kongemiddag til gigantavtale for Kjetil Bøhn

– Gen2 Energy ønsker å bli Norges første produsent og eksportør av grønt hydrogen i stor skala, med fire prosjekter under utvikling. Samlet har disse prosjektene en kapasitet på 1.000 (MW). Det første prosjektet i Mosjøen, Nordland, vil starte byggingen i 2025 og produksjonen er forventet å starte opp i 2028, sier Bøhn.

Hele Mosjøen-prosjektet er på 195 MW, hvorav første trinn er på mellom 110 og 120 MW. Det krever en investering på opp mot 4,5 milliarder kroner. Bøhns ambisjon er at en slik investering skal gi daglige hydrogeninntekter på mellom 3 og 3,5 millioner kroner.

– Målet er å hente kapitalen som trengs i løpet av neste år. Men før vi begynner på det arbeidet, må vi ha på plass off-take-avtaler. Det får vi nå. Planen vår er å bygge opp en stor industri, sier han.

42 prosent fornybart

Ifølge Gen2 Energy-sjefen er Tata Steel med i dette partnerskapet for å få ned CO2-utslippene ved det nederlandske IJmuiden-anlegget. Den indiske stålgiganten har som mål å bli karbonnøytrale innen 2045.

Ecolog er et nederlandsk infrastrukturselskap som utvikler og drifter skip og terminaler for frakt av hydrogen og CO2. Selskapet har også utviklet et eget design for transport av flytende hydrogen til sin planlagte terminal i Amsterdam. Der vil hydrogenet regassifiseres for så å bli transportert i rør til Tata Steels stålproduksjon.

– REPowerEU-strategien fra 2022 setter som mål at 42 prosent av alt hydrogen skal være produsert med fornybare energikilder innen 2030. Dette er et av de første eksemplene på hvordan produksjonsselskaper, logistikkselskaper og industriselskaper samarbeider for raskt å møte denne utfordringen, sier Bøhn.

– Vi er selvsagt stolte over å være en del av et slikt unikt partnerskap. Vi ser dette som en anerkjennelse av vår forpliktelse til å utvikle bærekraftige storskala prosjekter, og som en viktig milepæl på veien mot å være drivkraften bak Norges nye grønne hydrogenøkonomi, legger han til.