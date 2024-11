– Jeg gleder meg allerede til neste kvartalspresentasjon

– Gitt prisingen og utviklingen i aksjen den seneste måneden, synes vi det virker helt fair at aksjen er litt ned i dag. Selv om konsensusestimater for 2024 nok må ned en 4 prosent, forventer vi ikke å gjøre noe store endringer for 2025 og 2026. Sterkere marginer enn forventet i forretningsområdene PIR og Connectivity vil kompensere for noe lavere vekst i Oceans, sier Gavelli.

Norbit (Mill. kr) 3. kv./24 3. kv./23 Driftsinntekter 372 329 Driftsresultat 54 41 Resultat før skatt 49 30 Resultat etter skatt 35 22

Norbits samlede omsetning i kvartalet var 372 millioner kroner, med et driftsresultat på 54 millioner. Pareto-analytikerens forventning var henholdsvis 432 og 70 millioner kroner. Gaveilli hadde før torsdagens presentasjon et kursmål på 110 kroner. Det betyr at han spår aksjen opp nye 23 prosent.

De to andre analytikerne som følger Norbit har også en kjøpsanbefaling og et kursmål på minst 100 kroner.

Les også Hever kursmålet etter «ekstremt billig» oppkjøp Norbits tyske sommerkjøp var ekstremt billig, ifølge Arctic-analytiker Jeppe Baardseth. Derfor jekkes både estimater og kursmål opp.

– Gleder oss allerede

– Vi må bare innrømme at Oceans har vært litt skuffende for oss i tredje kvartal. Men som dere ser av guidingen tror vi på et sterkt fjerde kvartal, sa konsernsjef Per Jørgen Weisethaunet på kvartalspresentasjonen.

Weisethaunet spår at Oceans' omsetning i fjerde kvartal vil ligge på mellom 240 og 300 millioner kroner. Kommer omsetning inn helt i den øvre enden av dette intervallet, vil det bety nesten en dobling fra tredje kvartal.

– I Oceans selger vi ganske dyre ting, så utslagene blir store om noen av salgene forflytter seg inn i neste kvartal. Men det hjelper oss i det minste til å få en god start på det påfølgende kvartalet, sier han.

Siden konsernsjefen gjentar guidingen om en omsetning på rundt 1,75 milliarder kroner for helåret, tyder alt på at Norbits avslutning på 2024 vil bli historisk god. På sikt har selskapet et mål om en omsetning på 2,75 milliarder kroner i 2027.

– Vi gleder oss allerede til å komme tilbake om tre måneder for å presentere fjerdekvartalstallene. Da skal vi også for første gang si noe om våre forventninger for neste år. 2024 var et første steg mot 2027-ambisjonen vår, og vi har et optimistisk syn på 2025, sier Weisethaunet.