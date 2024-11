Industrikonsernet Endúr rapporterte tall for tredje kvartal torsdag, noe som resulterte i en oppgang på 1,9 prosent. Ved lunsjtider fredag er aksjen opp 1,2 prosent til 60,70 kroner.

I en analyse fra Arctic Securities skriver Jeppe Baardseth at meglerhuset gjentar kjøpsanbefalingen på Endúr, samt kursmålet på 85 kroner. Det impliserer en oppside på 40 prosent.

Analytikeren peker på selskapets sterke posisjon innen Marine Infrastructure, som alene rettferdiggjør en høyere verdsettelse, samt det voksende potensialet for Aquaculture Solutions. Nærstående triggere inkluderer en mulig FID for Geo Salmo Phase 1 og ytterligere kontraktstildelinger.

Aksjen handles til en EV/EBITA-multippel på 10 for 2025 og 8 for 2026. Baardseth mener at dette ikke fullt ut reflekterer selskapets potensial.

Analysefakta Aksje: Endúr

Meglerhus: Arctic Securities

Anbefaling: Kjøp (kjøp)

Kursmål: 85 (85)

For tredje kvartal 2024 leverte Endúr en justert driftsresultat før ned- og avskrivninger (ebitda) på 117 millioner kroner, godt over konsensus og meglerhusets estimater, drevet av økt aktivitet og forbedret lønnsomhet i Marine Infrastructure.

Marine Infrastructure hadde en sterk ordreinngang, med en ordrereserve på 2,1 milliarder kroner, opp 29 prosent på årsbasis. Innen Aquaculture Solutions har segmentet nå blitt lønnsomt, med forventet ytterligere vekst som følge av FID på SALME Phase 2.

Arctic Securities trekker også frem Endúrs kapitallette modell og robuste kontantstrøm, som ventes å gi en fri kontantstrømsavkastning på 10-15 prosent i 2025 og 2026. Analytikeren vurderer at den solide ordrebasen og økt selektivitet i kontraktstildeling styrker marginene og vekstutsiktene for selskapet fremover.

