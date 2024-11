Tar milliardtap på Northvolt-kollapsen

Etter at redningspakken på 300 millioner dollar (3,3 milliarder kroner) gikk i vasken, endte det med at Northvolt søkte konkursbeskyttelse under Chapter 11. Det gjør at flere går på tap.

EU har blant annet gitt 313 millioner dollar i lånegarantier til det svenske selskapet. Det tilsvarer 3,5 milliarder kroner. Ifølge EU-kommisjonen vil EU og dens skattebetalere tape alt dersom Northvolt går konkurs, ifølge FT.

Det går også utover storinvestor Volkswagen, som er største aksjonær med 21 prosent. Mandag fremgår det at Volkswagen har gjort nedskrivinger i løpet av hele året, ifølge Reuters' kilder.

Nedskrivingene er gjort fortløpende i løpet av det inneværende regnskapsåret, men det opplyses ikke hvor mye posisjonen er verdt nå. I 2023 ble verdien på investeringen rapportert til å være på 726 millioner dollar, tilsvarende 8 milliarder kroner.