Blant de siktede er det tre menn og to kvinner. Politiet mistenker at utslippene har pågått over flere år.

– De er siktet for brudd på forurensningsloven, sier politiinspektør Pål Jæger-Pedersen.

Bakgrunnen for aksjonen er en anmeldelse fra Statsforvalteren i Rogaland.

– Deres tilsyn viser at bedriften ikke kan dokumentere at store mengder farlig avfall i fast og flytende form har blitt håndtert på riktig måte. Etterforskningen så langt gjør at vi mistenker at mangelen på dokumentasjon skyldes at avfall er sluppet ut i naturen, sier Amund Preede Revheim, leder for Nordsjø- og miljøseksjonen i Sørvest politidistrikt, i en pressemelding.

– Tidsforløp og omfang er noe vi søker å avdekke gjennom etterforskningen. Det gjelder også for type stoffer og miljøpåvirkningen dette eventuelt har hatt, sier han videre.

Økokrim har bistått i etterforskningen.

– Saken illustrerer godt at alvorlig miljøkriminalitet også er økonomisk kriminalitet, sier leder for bistandskoordinerende enhet hos Økokrim, Frode Siljehaug.

De siktede blir avhørt gjennom dagen, og politiet uttaler seg til pressen på politihuset i Stavanger onsdag klokken 12.30.

