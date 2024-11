På Hydros kapitalmarkedsdag onsdag ble det klart at deres satsing på batterier og grønt hydrogen blir faset ut. Selskapet begrunnet avgjørelsen med krevende markedsforhold i begge segmentene.

Selv om altså markedet for grønt hydrogen er krevende, la hydrogenselskapet Hexagon Purus (Purus) torsdag frem tall for tredje kvartal som viste en topplinjevekst på 43 prosent til 544 millioner kroner.

Hexagon Purus (Mill. kr) 3. kv./24 3. kv./23 Driftsinntekter 544 380 Driftsresultat −106 −154 Resultat før skatt −151 −199 Resultat etter skatt −149 −197

– Det er den høyeste kvartalsomsetningen vi noensinne har hatt, så vi beveger oss som planlagt i retning av lønnsomhet, sier Purus-sjef Morten Holum.

– Hydro gir opp grønt hydrogen og i det seneste er flere store hydrogenprosjekter skrinlagt. Hvordan påvirker dette Purus?

– Vi blir selvfølgelig påvirket av at færre satser på grønt hydrogen. Men det er viktig å være klar over at dette markedet ikke er helt dødt, slik man får inntrykk av når man bare leser avisenes overskrifter. Det stemmer at mange store prosjekter legges på is, og at mange selskaper har redusert sine ambisjoner. Det skjer likevel fortsatt mye innenfor hydrogen og investeringene øker fremdeles.

Les også – Dette markedet har aldri vært sterkt Pengene renner ut av hydrogenselskapene. Av en omsetning på 77 millioner kroner, tapte Hydrogenpro 44 millioner på driften i tredje kvartal. – Et sterkt økonomisk resultat, hevder likevel selskapet.

Avhengig av grønt hydrogen

Tekniske problemer og kostnadsutfordringer trekker Holum frem som de viktigste grunnen til at mange selskaper har trukket seg ut av hydrogenmarkedet. Han mener også at det nok var litt for mange selskaper som kastet seg på hydrogenbølgen da den var på sitt høyeste.

– I 2019 og 2020 var det et veldig trykk på å satse på alt som var grønt, og mange selskaper hadde ikke noe annet valg enn å kaste seg på bølgen. Jeg vet ikke om det var derfor Hydro begynte å satse på batterier og grønt hydrogen, men vi ser nå at mange av disse selskapene trekker seg ut. Det er de store energi- og oljeselskapene som fortsetter å satse på hydrogen, og disse er også best egnet til å drive med dette, sier Holum.

Les også Heller mor enn datter etter milliardemisjon Hexagon Purus hentet onsdag mindre penger enn analytikerne hadde fryktet. – Kjøp heller Hexagon Composites, sier likevel Carnegie-analytiker Fabian Jørgensen.

Purus viktigste produkt i dag er komposittanker til å frakte hydrogen ut til forbrukerne, som i hovedsak er store industribedrifter. Selskapet produserer også hydrogentanker til lastebiler og busser, samtidig som de har store ambisjoner om å sette samme batteripakker til samme type kjøretøy.

– Vi er avhengig av at etterspørselen etter grønn hydrogen tar seg opp. Det er vi spesielt avhengig av for å få til det det store løftet som er forventet å komme innenfor tungtransport og maritim sektor. Det investeres innenfor disse områdene i dag, og det går fremover, men det er ikke tvil om at det har tatt lengre tid enn tidligere antatt, sier Holum.

På riktig vei

Helt siden Purus ble skilt ut fra Hexagon Composites og børsnotert som eget selskap i 2020, har ambisjonen vært å ha en omsetning på mellom 4 og 5 milliarder kroner i 2025 og gå break-even på EBITDA-nivå.

Dette målet ble skjøvet ut til 2026 da Daimler tidligere i høst kansellerte en batterikontrakt verdt rundt 1,5 milliarder kroner. Ifølge Holum bekrefter tredje kvartal at det nye målet skal nås.

– Vi er godt fornøyd med tredje kvartal. EBITDA-marginen var på minus 9 prosent i kvartalet, og det er vesentlig bedre enn tidligere. Vår hydrogenvirksomhet i Europa og Nord-Amerika er dessuten EBITDA-positiv for andre kvartal på rad. Det viser at vi er på riktig vei, sier Holum.