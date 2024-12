– Avfall og gjenvinning er en bransje som avhenger av store volumer for å være lønnsom. Det at NG Group blir så stort, er en ekstremt viktig del av verdiskapingen vår, sier Hannah Gunvor Jacobsen, partner i Summa Equity og styremedlem i NG Group.

Dagens NG Group-konsern henter sitt navn fra Norsk Gjenvinning, som selskapet het i begynnelsen. I dag består konsernet av en hel portefølje av selskaper.

NG Group eies i sin tur av oppkjøpsfondet Summa Equity. I juli ble det kjent at NG Group kjøpte resirkulerings- og avfallshåndteringsdivisjonen av den finske energigiganten Fortum.

– Blir ledende aktør

Prislappen var rundt 800 millioner euro, tilsvarende 9 milliarder kroner.

– Nå har vi gjennomført et oppkjøp som gjør NG til den ledende gjenvinningsaktøren i Europa, og ikke minst i Norden. Det blir et selskap som omsetter for nærmere 15 milliarder kroner, og som har 3.500 ansatte i de ulike nordiske landene. Det er vi kjempefornøyd med, sier Jacobsen.

Fredag ble oppkjøpet ferdigstilt. Denne uken var Jacobsen og investeringsdirektør Silje Lambrechts fra eierfondet Summa Equity på NGs sorterings- og gjenvinningsanlegg på Brobekk i Oslo. Der møtte de konsernsjef i NG, Bjørn Arve Ofstad.

– Her kommer det inn mellom 600 og 800 lastebiler hver dag med avfall til gjenvinning. Dette er det største og mest moderne anlegget for resirkulering av papir i Europa, sier Lambrechts.

Under taket ligger det flere hauger med avfall, primært fra bedriftskunder. Avfallet er grovsortert før det kommer inn, så her finnes hauger for blant annet trevirke, papir og plast.

Inntektsmodellen i NG fungerer slik at selskapet får penger fra flere kilder.

Den ene er fra kunder som ønsker å få håndtert avfall. Men NG har også en annen inntektsstrøm, som oppstår ved at avfall sorteres og selges. Ut fra anlegget i Oslo går digre paller med plastavfall, kartong og papir til industrikunder.

SER UTOVER: – Vi retter oss inn mot ytterligere ekspansjon i Europa, sier Bjørn Arve Ofstad, konsernsjef i NG Group. Hannah Jacobsen er partner i Summa Equity. Foto: Eivind Yggeseth

Prises til 20 milliarder

Summa Equity kom inn på eiersiden i 2018. Da skal transaksjonssummen ha vært 4,2 milliarder kroner.

For to år siden ble NG lagt over i et spesialfond i Summa-systemet.

– Høsten 2023 stengte vi et dedikert fond som heter Summa Circular, som kjøpte ut NG fra vårt første fond. Da hentet vi nærmere 10 milliarder totalt i egenkapital og gjeld. Det var for å finansiere den organiske veksten med investeringer, og for å kunne gjøre oppkjøp, sier Jacobsen.