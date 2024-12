Vekst for våpenprodusentene

Ifølge det svenske fredsinstituttet Sipri solgte verdens 100 største våpenselskaper militære tjenester og våpen for 632 milliarder dollar i 2023. Det er særlig selskaper i Russland og Midtøsten som øker salget. Totalsummen tilsvarer tett oppunder 7.000 milliarder kroner med dagens kurs. Det er omtrent tre og en halv ganger de anslåtte kostnadene i neste års statsbudsjett.

Fjorårets opptur kom etter en nedgang i 2022, da mange våpenprodusenter slet med å dekke den økte etterspørselen. Men i 2023 klarte altså mange av dem å økte produksjonen, skriver Sipri i sin årlige rapport , som kom natt til mandag.

Ett tegn på fremgangen er at alle de 100 selskapene i fjor endte med en omsetning på over 1 milliard dollar. Det har ikke skjedd før.

– Det var en betydelig vekst i våpensalget i 2023, og den fortsetter trolig i 2024, sier Sipri-forsker Lorenzo Scarazzato.

– Salget fra de 100 største selskapene reflekter likevel ikke hele etterspørselen, og mange selskaper har startet rekrutteringskampanjer, noe som antyder at de ser optimistisk på salget i fremtiden, legger han til.

Små selskaper svarer raskest

Ifølge Sipri har mindre produsenter vært mer effektive i å møte den økte etterspørselen knyttet til krigene i Ukraina og Gaza, spenningen i Øst-Asia og gjenopprustingen i andre regioner, sier instituttet.

– Mange av dem spesialiserer seg i enten én komponent eller bygger systemer som krever et sett med leverandørkjeder, noe som gjør at de kan reagere raskere, sier direktør Nan Tian ved Sipris program for militært forbruk og våpenproduksjon.

USA står fortsatt for halvparten av verdens våpensalg. 41 av de 100 selskapene på listen er amerikanske, og de økte sin omsetning med 2,5 prosent i fjor. Riktignok falt salget for de to største selskapene – Lockheed Martin og RTX – med henholdsvis 1,6 og 1,3 prosent.