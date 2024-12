SVs gjennomslag for stans av planene om å åpne for gruvedrift på havbunnen er et hardt slag i magen for Oslo Børs-noterte Green Minerals. En beslutning som for få måneder siden hadde bred støtte i Stortinget, er nå satt på vent, med store følger for selskapet.

I januar stemte Stortinget med stort flertall, 80 mot 20 stemmer, for å åpne for for leting etter havbunnsmineraler på norsk sokkel. Prosessen skulle følge samme velkjente løp som ved åpning av olje- og gassfelt. Green Minerals, som har jobbet mot å levere inn søknad til lisensrunden som skulle åpnes i andre kvartal i år, får imidlertid en skikkelig kalddusj. Det blir nemlig ingen lisensrunder i år eller neste år.

– Det er utfordrende at et miniparti som SV kan endre noe som har hatt så stor støtte, sier Green Minerals-sjef Ståle Monstad.

– Veldig skuffende

For Green Minerals betyr det en forsinkelse av hele strategien.

– Det er et skudd for baugen, konkluderer han.

For investorene i Green Minerals er dagen intet mindre enn en blåmandag. Aksjekursen raser 40 prosent i det som må kunne sees som en refleksjon av usikkerhet rundt selskapets fremtid.

– Det er veldig skuffende. Det er en viktig forutsetning for oss at Norge er forutsigbart. Helomvendingen her er skadelig for Norges omdømme og som et sted å investere i. At vi havner midt i det er skuffende, men det er det samme for alle som opplever slikt, sier Monstad.

GRUSER AKSJEKURSER: SV-leder Kirsti Bergstø fikk gjennomslag for nei til havbunnsmineraler, som sender aksjekursen i Green Minerals i fritt fall. Foto: NTB

Han finner likevel en viss trøst i signalene fra statsminister Jonas Gahr Støre.

– Vi tror på Støre når han sier at dette er noe som kommer, og det kommer sannsynligvis en ny regjering til høsten som må bringe dette frem igjen, men det er selvfølgelig ikke bra for oss, sier Monstad.