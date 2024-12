En av verdens viktigste industrieiere taler på NHOs årskonferanse

Jacob Wallenberg har vært styreleder i Investor i 20 år og er en av verdens mektigste og innflytelsesrike industriledere.

8. januar kommer han til NHOs årskonferanse for å diskutere strategisk omstilling og nordisk konkurransekraft, skriver Dagens Næringsliv.

Som styreleder for svenske Investor, både Wallenberg-familiens og Sveriges mektigste og viktigste selskap, kontrollerer Jacob Wallenberg og storfamilien verdier for over 1000 milliarder kroner.

Samme dag skal også sjefen for elitenettverket Bilderberg, Jens Stoltenberg, tale til årskonferansen. Stoltenberg er tidligere Nato-sjef og statsminister i Norge.