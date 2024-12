Må ta krisegrep: Sier opp toppsjefen og avhender datterselskap

(Saken oppdateres)

Aega-aksjen raste mandag 19 prosent på Oslo Børs etter at selskapet foreslo en fortrinnsrettsemisjon rettet mot eksisterende aksjonærer. Tegningskursen skal være på 0,01 kroner, med et bruttoproveny på inntil 10 millioner kroner.

Tirsdag melder selskapet at de sier opp adm. direktør Nils P. Skaset og avhender et av sine datterselskaper, Aega Management.

Etterlønn

Toppsjef Skaset vil i henhold til arbeidskontrakten jobbe for selskapet ut februar 2025. Han har også rett til etterlønn i tolv måneder.

Styret skriver i meldingen at de ser på termineringen av Skasets kontrakt som nødvendig gitt selskapets økonomiske situasjon. I tillegg ønsker styret at selskapet etter en eventuell emisjon skal stå fritt til å innordne driften slik det ønsker, også med tanke på hvem som skal ha ansvar for den operasjonelle virksomheten.

Kvitter seg med selskap

Etter at utbetaling av solparkene ble gjennomført i september er inntektene i Aega ASA-konsernet nå lavere enn kostnadene.

«For å klargjøre selskapet for videreføring av investeringsmandatet, reorganisering og forberede for en eventuell emisjon, har Aega ASA inngått avtale om overdragelse av Aega Management AS til Aega AS», heter det i meldingen.

Ettersom Aega Management ikke lenger har inntekter, er det avtalt at Aega AS som motytelse overfor Aega ASA, overtar gjeldsforpliktelsen mot Aega Management, samt ansettelsesforholder og forpliktelser som finnes i den overdratte selskapsstrukturen. Nevnte gjeldsforpliktelser skal være på 600.000 kroner.

Etter dette har Aega ASA kun ett datterselskap, Aega Investments. Dette selskapet eier aksjer i Norsk Renewables.