Amerikansk gigant signerer med fem norske selskaper

Den amerikanske våpenprodusenten Lockheed Martin inngår samarbeid med flere norske selskaper for utvikling av avanserte teknologiske løsninger for å styrke luftfarts- og forsvarsindustrien i Norge, opplyses det i en melding.

Giganten har signert med fem norske selskaper: Empact, Mode Sensors, Jotne, Alva Industries og UBIQ Aerospace.

Kontraktene har en samlet verdi på 8 millioner dollar, tilsvarende 89,1 millioner kroner, og arbeidet vil pågå i 24 måneder.

– Partnerskap over hele veden

– Vi vil dra nytte av den norske teknologiindustriens ekspertise for å styrke løsninger for fly- og oppdragsberedskap, både for militære og kommersielle kunder, sier Dennis Goege, adm. direktør for Lockheed Martin Global Business Development and Strategy i Europa.

– Gjennom strategiske investeringer og partnerskap over hele verden kan vi drive innovasjon, samtidig som vi bygger lokal kompetanse og fremmer økonomisk vekst, sier Goege.