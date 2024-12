I en analyse fra Arctic Securities skriver analytiker Jeppe Baardseth at han gjentar kjøpsanbefalingen for Endúr med et kursmål på 85 kroner, et godt stykke opp fra aksjekursen på 67,70 kroner.

Analytikeren fremhever selskapets sterke ordreinngang på over 3 milliarder kroner hittil i år og en ordrebacklog på nær 4 milliarder kroner ved utgangen av tredje kvartal 2024. Baardseth forventer betydelig resultatsvekst de neste årene, med justert driftsresultat som ventes å øke fra 164 millioner kroner i 2024 til rundt 290 millioner kroner i 2026, drevet av vekst i alle segmenter.

Analysefakta Aksje: Endur Meglerhus: Arctic Securities Anbefaling: Kjøp (Kjøp) Kursmål: 85 (85)

Analysen peker også på forbedret synlighet i Aquaculture Solutions, underbygget av store kontrakter som Salmon Evolution fase 2 og Sævereid-kontrakten til over 600 millioner kroner.

For fjerde kvartal 2024 forventer Arctic Securities et justert driftsresultat før ned- og avskrivninger (ebitda) på 61 millioner kroner, opp fra 19 millioner kroner i fjerde kvartal 2023, men noe under Factsets konsensus på 63 millioner kroner.

Analytikeren påpeker at veksten drives av økte inntekter og lønnsomhet i selskapets infrastrukturdivisjoner, samt bedring innen Aquaculture Solutions. Til tross for små justeringer i inntektsforventningene for 2025/2026 på grunn av blant annet forsinkelser i enkelte prosjekter, opprettholdes en optimistisk langsiktig utsikt med sterke tailwinds på tvers av segmenter, opplyses det.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og justert av Finansavisens journalister.