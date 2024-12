Det kriserammede fornybarselskapet Vow har vært gjennom en omfattende restrukturering. Nå mener styret det er på tide med friskt blod, og selskapet har begynt prosessen med å finne en ny sjef.

Nåværende sjef, Henrik Badin, fortsetter i rollen frem til februar.

– Jeg vil gjøre alt jeg kan for å støtte selskapet gjennom denne overgangen, kommenterer Badin, som skal være tilgjengelig for selskapet frem til juni 2025.

I slutten av september ble det kjent at Vow planla å hente 250 millioner kroner gjennom en fortrinnsrettsemisjon. Emisjonen ble fulltegnet av hovedaksjonæren DNB og et konsortium med blant annet Christen Sveaas, Arne Blystad, Eirik Must, Øystein Stray Spetalen og Arne Fredly.

– Med en styrket finansiell posisjon er vi godt forberedt på å fortsette å bygge et solid selskap som hjelper våre kunder med å nå sine bærekraftsmål, sier styreleder Thomas Borgen, før han takker Badin for innsatsen;

– Vi setter stor pris på Henriks dedikasjon og er takknemlige for at han vil sikre en sømløs overlevering til den nye adm. direktøren. Hans energi og kommersielle drivkraft har vært, og vil fortsatt være, avgjørende for Vow i denne perioden.