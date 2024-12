Skorstad-favoritt blar opp 115 millioner

Industrikonsernet Endúr kjøper VAQ, en norsk leverandør av landbaserte oppdrettsanlegg, for 115 millioner kroner, kommer det frem i en børsmelding mandag morgen.

Transaksjonen er fullt finansiert gjennom 50-50 kontanter og aksjer.

– VAQ er en sterk operasjonell match for Endúr og vårt datterselskap Artec Aqua. Integrasjonen av VAQs kompetanse gjør det mulig for Endúr å styrke sin markedsposisjon innen landbasert oppdrett ved å tilby en komplett pakke med relevante teknologier, kommenterer Jeppe Raaholt, adm. direktør i Endúr.

VAQ opplyser om en omsetning på 400 millioner kroner i 2024, opp fra 332 millioner i fjor. Videre forventes det et driftsresultat på mellom 5 og 10 millioner kroner, ned fra 30 millioner.

Kjøpte ut Ferd

Investeringsselskapet Broodstock Capital er største eier i selskapet. Etter flere år underlagt Johan H. Andresens Ferd, kjøpte fire partnere i Broodstock ut den tidligere hovedaksjonæren i mars i år.

«Det har vært et veldig fruktbart samarbeid med Ferd. Vi har gjort gode investeringer sammen, utviklet flotte selskaper og skapt verdier. Det har vært gode diskusjoner om veien videre, og vi på teamet er veldig takknemlige overfor Ferd som lar oss få mulighet til å ta over kontrollen for den videre fremtiden til Broodstock», sa Managing Partner Jan Erik Løvik til Ilaks.