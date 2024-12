Sikrer million-kontrakt med golfbiler

Bildelprodusenten, Kongsberg Automotive, har inngått en kontraktsforlengelse verdt over 47 millioner euro for pedalsystemer som brukes i golfbiler og nyttekjøretøy.

Denne fireårige kontrakten er tildelt av en av verdens ledende produsenter av golfbiler og nyttekjøretøy. Produksjonen og leveringen av produktene vil bli håndtert av KAs fabrikk i Willis, USA.

– Fornyelsen av KAs kombinerte løsning for bremse- og gasspedaler bekrefter at vi deler de samme verdiene for kvalitet, pålitelighet og sikkerhet med vår partner, sier David Redfearn, KAs salgsdirektør i børsmeldingen.



Denne kontrakten styrker Kongsberg Automotives posisjon som en pålitelig partner innen løsninger for golfbiler og nyttekjøretøy, og sikrer fortsatt vekst i selskapets viktige fritidssegment.