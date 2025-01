Tirsdag ettermiddag ble mindre flammer oppdaget i en av tørkemaskinene ved Nordic Mining-anlegget på Engebøfjellet, går det frem av en børsmelding onsdag.

Brannen utviklet seg ikke videre, og sluknet av seg selv etter en kontrollert nedstengning av maskinen. I samarbeid med maskinleverandøren og lokale beredskapstjenester vil selskapet undersøke brannårsaken.

Ingen personer ble skadet. Hendelsen ble håndtert i henhold til prosedyrer. Lokal beredskapstjeneste ble varslet og strømmen raskt slått av.

Basert på foreløpige vurderinger forventer selskapet ikke betydelige forsinkelser i sin opptrappingsfase for produksjonen.

– Alltid en X-faktor

Avtroppende Nordic Mining-sjef Ivar S. Fossum hevdet overfor Finansavisen like før jul at anlegget er 95 prosent ferdig. Planen er å bruke det meste av 2025 til å høyne kvaliteten på produksjonen av mineralene granat og rutil.

– Alt ligger til rette for at vi kommer til å ha en veldig robust inntjening. Det skyldes blant annet at vi har to mineraler som bærer kostnadene sammen, og at vi har et veldig kompakt anlegg, sa Fossum den gang – uten å ville spekulere i når selskapet vil tjene penger.

– Det vi vil komme tilbake til etterhvert. Det er alltid en X-faktor ved oppstart av nye anlegg, la han til.

Oppstarten skjer 13 år på overtid, ettersom gruvedriften ifølge Nordic Minings opprinnelige planer skulle komme i gang i 2012.