– Hvordan har markedet for granat og rutil utviklet seg siden den gang?

– Vi kommer til å ha en viktig strategisk posisjon fordi vi er den eneste granatprodusenten i Europa, og én av to produsenter av naturlig rutil. Den andre produsenten holder til i Ukraina. Markedet for titanråstoffer har utviklet seg noe svakere i andre halvår, men vi forventer en bedring i 2025.

– Granatmarkedet har på sin side utviklet seg stabilt. Vi har inngått faste priser i dollar for hele vår produksjon de neste årene. Det gjør at vi ikke er utsatt for noen store markedssvingninger, sier Fossum.

– Så høye marginene du snakket om for to år siden gjelder fortsatt?

– Ja, alt ligger til rette for at vi kommer til å ha en veldig robust inntjening. Det skyldes blant annet at vi har to mineraler som bærer kostnadene sammen og at vi har et veldig kompakt anlegg, med korte avstander fra gruve til prosessanlegg og deretter til utskipningskaien, sier Fossum.

– Når vil dere få en positiv bunnlinje?

– Det ønsker jeg ikke å spekulere i nå, men vi vil komme tilbake til det etter hvert. Det er alltid en x-faktor ved oppstart av nye anlegg.

To anbefaler hold

Det er to meglerhus som følger Nordic Mining; SpareBank 1 Markets og Clarksons. Begge har en hold-anbefaling på aksjen og et kursmål på henholdsvis 28 og 26 kroner.

Clarksons spår at inntektene vil øke fra 731 millioner kroner i 2025 til 896 millioner i 2027. Resultat pr. aksje (EPS) vil i samme periode gå fra 1,23 kroner til 2,31 kroner. Det betyr at meglerhuset spå lønnsom produksjon i det første hele året.

Analytiker Rune Tryti i SpareBank 1 Markets er enda litt mer optimistisk. Inntektene i 2025 og 2026 spår han vil havne på 761 og 884 millioner kroner, med en EPS på henholdsvis 1,85 og 2,96 kroner.

– Vår vurdering er at Nordic Mining-aksjen er verdt rundt 30 kroner i et derisket case, noe selskapet vil være etter cirka ett års produksjon. Vi tok aksjen ned til hold for en stund siden, fordi aksjekursen da fullt ut reflekterte at Engebø-prosjektet blir ferdigstilt til budsjett og på tid, sier Tryti.

Nordic Mining-aksjen har doblet seg fra emisjonen på 12 kroner for snart to år siden. I løpet av få måneder går Fossum av med pensjon. Finn Ivar Marum vil 1. mars overta som adm. direktør i Nordic Mining.