Norsk tresatsing gir opp produksjonen i Norge

På et allmøte med de ansatte kunngjorde Kebony i dag at produksjonsanlegget i Skien vil legges ned i slutten av mars 2025, ifølge en pressemelding fra selskapet.

Beslutningen om å stenge fabrikken i Skien vil påvirke de fleste av fabrikkens 58 ansatte, og skal være utelukkende finansielt begrunnet. Driften fortsetter i fabrikken i Belgia.

«Grunnet en utfordrende markedssituasjon har Kebonys ledelse det siste halvåret jobbet sammen med styret, aksjonærene og eksterne parter for å sikre finansiering av dagens struktur. Etter en helhetlig vurdering, blant annet basert på dagens kostnadsnivå og forventet etterspørsel fremover, har Kebony kommet frem til at det kun grunnlag for videre drift ved anlegget i Antwerpen, Belgia. Full produksjon vil fortsette fra den belgiske fabrikken», heter det i meldingen.

Les også Norsk miljøplank fra New Zealand: 1 milliard tapt - ikke én norsk flis Kebony skulle lage tropisk tre av norsk furu. Miljøprisene haglet. Etter 25 år har investorene har tapt mer enn én milliard, båtbransjen har gitt opp, og treverket fraktes fra New Zealand uten én norsk flis.

– Vi forstår at det er en veldig tøff beskjed for våre ansatte at Kebony ikke kommer til å videreføre produksjonen her i Skien, sier adm. direktør Tom Paemeleire.

Selskapet vi forsøke å opprettholde arbeidsplasser som ikke er direkte relatert til produksjonen.

Tapssluk

Kebony er et norsk selskap som har satset på behandling av furu for å lage trematerialer med kvaliteter som finner hos tropiske tresorter. Selskapet har siden oppstarten tapt mer enn 1,4 milliarder kroner. Siden starten i 1998 har selskapet kun levert sorte tall to ganger – i 2015 og 2016.

Regnskapet for 2023 viste et omsetningsfall på 57,5 prosent fra året før, til 245,6 millioner kroner. Selskapet endte med et underskudd på 202,1 millioner.

– Etter pandemien var varelagrene hos kundene våre på høye nivåer, og oppbremsingen i byggesektoren forsterket de negative effektene, kommenterte adm. direktør Tom Paemeleire til Finansavisen i sommer.

Les også Eierne har tapt milliarder – styret har fullt fokus på ESG Investinor-eide Kebony har tapt 1,2 milliarder kroner på 20 år. Men styrets rapport handler mest om miljø, sosial ansvarlighet, åpenhet, mangfold og prestisjetunge priser.

I april kom det frem at det statlige investeringsselskapet Investinor, som har vært en av Kebonys store støttespillere gjennom ti år, trakk seg ut etter at nærmere 200 millioner var investert, og at det aller meste av dette var tapt.