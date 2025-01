10. januar solgte storeier Leonhard Nilsen & Sønner Eiendom (LNS) aksjer i Rana Gruber for 70 millioner kroner til en kurs på 71,00 kroner pr. aksje, tilsvarende en rabatt på 5 prosent. Oppdaterte aksjonærlister viser at flere profilerte investorer har benyttet anledningen til å kjøpe seg inn – akkurat som de gjorde for ett år siden, også da med rabatt fra LNS.

Øystein Stray Spetalen har gjort det største kjøpet denne gangen og sikret seg 300.000 aksjer for over 21 millioner kroner. Espen Westeren, tidligere rådgiver for Spetalen, har via sitt private selskap Titan Venture kjøpt aksjer for rundt 19 millioner kroner.

Den Monaco-baserte investoren Arne Fredly har også tatt en mindre posisjon, med et kjøp for rundt 8,5 millioner kroner.

– Kan godt hende vi kjøper igjen

LNS er morselskapet i et konsern bestående av flere selskaper. Nå er det tredje generasjon Nilsen, Frode, som er sjefen. Han tok Rana Gruber på børs tilbake i 2021. Siden den gang er kursen opp med over 120 prosent, inkludert utbytter.

– Så langt har det uten tvil vært en veldig hyggelig reise, sier Frode Nilsen når Finansavisen ringer.

Siden noteringen har LNS gradvis redusert sin eierandel. Fra å eie over 30 prosent, sitter selskapet nå igjen med rundt 12 prosent etter å ha solgt seg ned tre ganger i løpet av like mange år.

INGEN DRAMATIKK: Frode Nilsen har fortsatt trua på Rana Gruber. Foto: LNS

– Kort og godt er det naturlig å høste litt av gevinsten. Det er ikke noe mer dramatikk enn som så.

Selv om LNS har solgt aksjer for vel 465 millioner siden 2021, har Nilsen fortsatt tro på Rana Gruber.

– Går prisen ned, kan det godt hende vi kjøper oss opp igjen, avslutter en ordknapp Nilsen.