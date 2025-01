Lånebrudd igjen for Jøtul

Den Kråkerøy-baserte ovn- og peisprodusenten Jøtul er i økonomisk trøbbel. Selskapet må utsette betaling av renter på et obligasjonslån og er dermed i brudd med lånebetingelser, og samtidig utsetter det en planlagt notering av obligasjoner, melder E24.

– Vi ventet at salget ville ta seg opp i andre halvår av 2024, men kjernemarkedene har ikke vært så sterke som vanlig, sier finansdirektør Adrian Postolache til avisen.

Rentebetalingen hadde opprinnelig forfall 15. januar, fremgår det av en pressemelding. Der oppgis det ikke hvor lenge betalingen utsettes.

– Slik har det vært i mange år

Jøtul har aner tilbake til 1853, og er én av Europas største peis- og ovnsfabrikker. Frem til 1977 var Jonas Gahr Støres familie på eiersiden. Det er fra salget av Jøtul han har sin mye omtalte formue fra.

Også i mai 2024 ble det kjent at selskapet var i brudd med lånebetingelser. Jøtul hadde da hentet 510 millioner kroner i obligasjonsmarkedet noen måneder tidligere, for å refinansiere eksisterende obligasjonsgjeld.

«Jøtul er et selskap med høy gjeld og lite egenkapital, og slik har det vært i mange år. Inntjeningen har ikke vært god nok, og eierne har valgt å finansiere selskapet med obligasjonsgjeld istedenfor å gå inn med egenkapital. Vi er private equity-eid og det er ofte slik strukturen er,» forklarte Jøtul-sjef Nils Agnar Brunborg overfor Finansavisen i fjor vår.

Jøtul har vært eid av det amerikanske oppkjøpsfondet Open Gate Capital siden 2018.

I desember ble det kjent at ovnprodusenten permitterer rundt 100 ansatte inntil videre, på grunn av sviktende marked, dårlig salg og mild høst, ifølge NRK.

Søker langsiktig løsning

Av pressemeldingen onsdag fremgår det at Jøtul er i samtaler med hovedeieren om å finne og implementere en langsiktig løsning for selskapet. Det opplyses også at Jøtul er i kontakt med obligasjonseierne.

Finansdirektør Postolache understreker overfor E24 at Jøtul har kontanter, og at sannsynligheten for konkurs ikke er høy.

Pr. september i fjor hadde Jøtul omsatt for 749 millioner kroner, ned 38 prosent fra tilsvarende periode i 2023. Resultatet før skatt var samtidig snudd fra pluss 73,5 millioner til minus 223 millioner kroner, ifølge avisen.

Selskapet har forklart utviklingen med «betydelig tilbakegang» i de fleste av de viktigste markedene, som følge av lavere strøm- og gasspriser, høyere renter og mindre aktivitet i byggebransjen.