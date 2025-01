I en analyse fra SEB med tittelen «Bottles in motion» skriver analytiker Markus Heiberg at Tomras guiding for 2024 er i tråd med selskapets egne prognoser, men at veksten i 2025 fortsatt er usikker og trolig blir back-end loaded.

Heiberg fremhever at den nylige DRS-lovgivningen i Storbritannia og fremgang i Spania vil bidra til å redusere risikoen for selskapets langsiktige mål for 2030, men at kortsiktige utsikter er preget av forsiktighet. Kursmålet holdes uendret, og Heiberg opprettholder holdanbefalingen.

Analysefakta Aksje: Tomra Meglerhus: SEB Anbefaling: Hold (Hold) Kursmål: 155 (155)

Analytikeren anslår en nedgang på 6 prosent på årsbasis i Tomras Collection-salg i fjerde kvartal, men forventer likevel en økning på 9 prosent på årsbasis for hele 2024, noe som er i øvre del av selskapets guidede vekst.

Videre ser SEB en moderat ordrevekst for Recycling-delen, med et økt ordreinntak i andre halvår 2025. Til tross for økte PET-avfallpriser i USA, peker Heiberg på at dette ennå ikke har gitt betydelig utslag i ordreinngang. Samlet sett justeres 2025-estimatene noe ned for Collection og Recycling, men dette oppveies delvis av c-trace-oppkjøpet.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og kvalitetssikret av Finansavisens journalister.