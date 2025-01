Foreløpig estimerer hydrogenselskapet inntekter på omtrent 396 millioner kroner i fjerde kvartal, som gir totale inntekter på 1 876 millioner kroner for 2024. Dette tilsvarer en omsetningsvekst på omtrent 42 prosent for 2024, sammenlignet med forventet vekst på minst 50 prosent.

Selskapet skriver at avviket fra forventningene skyldes hovedsakelig forsinkelser i fullføringen av visse kundeleveranser, som forventes å bli fullført i 2025, samt at enkelte kundebestillinger er utsatt fra 2024 til 2025.

EBITDA i fjerde kvartal endte på omtrent -104 millioner kroner, som gir et negativt resultat på 348 millioner kroner for 2024. Dette tilsvarer en EBITDA-margin på omtrent -19 prosent for 2024, sammenlignet med -34 prosent i 2023.

De endelige resultatene vil bli publisert den 11. februar 2025.