– At Å Energi, som er 30 prosent eid av Statkraft, kjøper virksomheten, er trolig en av hovedgrunnene til den høye prisen. På grunn av den høye verdsettelsen må man anta at Å Energi vil kunne reforhandle en ny attraktiv leasingavtale med Statkraft.

Venter utbytte

Fredag morgen steg Orkla-aksjen 1,5 prosent til 101 kroner, noe som priser hele selskapet til 101 milliarder kroner.

– Vi anslår at salget av vannkraftvirksomheten alene tilsvarer en verdiøkning på rundt 3 kroner pr. aksje. Det er også forventet at verdiene her vil bli distribuert til aksjonærene, sannsynligvis i form av et ekstraordinært utbytte på opptil 6 kroner pr. aksje. Dette kan bli kommunisert i forbindelse med fjerdekvartalspresentasjonen. Selv om det ikke kommer noe utbytte med én gang, kan aksjonærene forvente dette innen utgangen av 2025, sier Fuglu.

– Vil det komme flere porteføljesalg fremover?

– Det er sannsynlig. Markedet venter blant annet på en avklaring rundt Orklas virksomhet i India. De har gjennomført en vurdering av en mulig børsnotering der, og vi forventer mer kommunikasjon rundt dette i løpet av året. Utfordringen er at dette neppe vil bli en «ren» exit. Vi tror ikke de kommer til å selge hele virksomheten. Det betyr at verdiene her vil bli frigjort gradvis, og man vil ikke få en umiddelbar gevinst som med vannkraftsalget, sier Fuglu.

PÅ SELGEREN: Konsernsjef Nils K. Selte i Orkla har solgt vannkraftvirksomheten til kjempepris. Foto: Eivind Yggeseth

Lav transaksjonsrisiko

I regnearket til Arctic-analytiker Henriette Trondsen var vannkraftvirksomheten til Orkla verdsatt til 5,4 milliarder kroner. Salget gir dermed en merverdi på rundt 1 krone pr. Orkla-aksje i henhold til Arctics estimater.

– Salget burde ikke komme som noen overraskelse siden Orkla har sagt at de ser på ulike muligheter for Hydro Power. Det er positivt at de fortsetter med fokuset på å redusere kompleksiteten i porteføljen. Det neste vi venter på kan være en børsnotering av Orkla India, sier hun.

DNB Markets-analytiker Ole Martin Westgaards verdsettelse var på litt over 3 milliarder kroner, og han omtaler salget som sterkt.

«Vi vurderer transaksjonsrisikoen som lav. Vi forventer at en betydelig andel av provenyet vil bli utbetalt som et ekstraordinært utbytte», skriver Westgaard i en oppdatering til kundene.